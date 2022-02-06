Міжнародний день без мобільного телефона - 6 лютого на календарі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, у світі відзначають Міжнародний день без мобільного телефона. Іменинники - Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил. Про це інформує УНН.
У суботу, 6 лютого, відзначається Всесвітній день без мобільного телефону. Мета свята — спробувати якомога менше використовувати стільниковий зв’язок і гаджети.
Історія свята
Міжнародний день без мобільного телефону відзначається з 2001 року. Ідею акції запропонував письменник із Франції Філ Марсо, автор першого роману, що позначає хворобливу залежність від мобільного телефону.
Його підтримали психологи, стривожені новою манією, що швидко розповсюджується по світу. Дата проведення акції випадає на день пам’яті святого Гастона (за католицьким календарем).
Свята в інших країнах
ООН — Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи.
Нова Зеландія — День Вайтанги
Ямайка — День Боба Марлі
Саами — День саамського народу
Таджикистан — День міліції
Християнське святкування
Православна церква 6 лютого вшановує пам’ять блаженної Ксенії. Вона прославилася своєю скромністю, побожністю і великою любов’ю до нужденних. У народі день назвали “Аксіньїним”, або “Ксенія Полузимница”.