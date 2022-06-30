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Международный бренд Parimatch забрали из беларуси

Международный бренд Parimatch забрали из беларуси

Киев • УНН

 • 169872 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Анонсированный ранее выход бренда из беларуси – завершен. По состоянию на 30 июня бренда Parimatch в беларуси больше нет. Отключение россии произошло еще в марте, передает УНН.

С сегодняшнего дня любое упоминание бренда Parimatch в беларуси является нарушением интеллектуальных прав, ведь бренд окончательно оставил рб и запретил использование бренда Parimatch в любых форматах.

Ранее Parimatch полностью отключил рынок россии, отозвав оттуда франшизу на бренд и платформу. Бескомпромиссное решение было принято в первые дни военной агрессии, компания придерживается его до сих пор. Для бренда с украинскими корнями выход из рф и рб является окончательным и не подлежит пересмотру. Никакого ребрендинга или рестайлинга не произошло: даже единичное упоминание или использование бренда Parimatch в россии и рб является нарушением интеллектуальных прав.

Parimatch неоднократно доказывал не на словах, а реальными делами свою принципиальную проукраинскую позицию: одним из первых осудил военное вторжение, ушел с рынков россии и беларуси и прекратил какие-либо контакты со странами-агрессорами, начал масштабно помогать стране. Уже 4 месяца главные приоритеты Parimatch – помощь военным ВСУ и вынужденным переселенцам, пострадавшим от военной агрессии россии. В общей сложности в течение четырех месяцев войны Parimatch оказал помощь Украине на 180 млн гривен, основная часть – помощь ВСУ.

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