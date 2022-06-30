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Міжнародний бренд Parimatch забрали з білорусі

Міжнародний бренд Parimatch забрали з білорусі

Київ • УНН

 • 169874 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Раніше анонсований вихід бренду з білорусі – завершено. Станом на 30 червня бренду Parimatch у білорусі більше немає. Відключення рф відбулося ще у березні, передає УНН.

Відсьогодні будь-яка згадка бренду Parimatch у білорусі є порушенням інтелектуальних прав, адже бренд остаточно залишив рб і заборонив використання бренду Parimatch у жодних форматах.

Раніше Parimatch повністю відключив ринок рф, відкликавши звідти франшизу на бренд і платформу. Безкомпромісне рішення було прийнято в перші дні військової агресії, компанія дотримується його й досі. Для бренду з українським корінням вихід з рф і рб є остаточним та не підлягає перегляду. Ніякого ребрендингу чи рестайлінгу не відбулось: навіть поодинока згадка чи використання бренду Parimatch в росії і рб є порушенням інтелектуальних прав.

Parimatch неодноразово доказував не на словах, а реальними справами власну принципову проукраїнську позицію: одним з перших засудив військове вторгнення, пішов з ринків рф і білорусі та припинив будь-які контакти з країнами-агресорами, розпочав масштабно допомагати країні. Вже 4 місяці головні пріоритети Parimatch – допомога військовим ЗСУ і вимушеним переселенцям, людям які є учасниками й свідками військової агресії росії. Загалом протягом чотирьох місяців війни Parimatch надав допомогу Україні на 180 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ.

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