Міжнародний бренд Parimatch забрали з білорусі

Відсьогодні будь-яка згадка бренду Parimatch у білорусі є порушенням інтелектуальних прав, адже бренд остаточно залишив рб і заборонив використання бренду Parimatch у жодних форматах.

Раніше Parimatch повністю відключив ринок рф, відкликавши звідти франшизу на бренд і платформу. Безкомпромісне рішення було прийнято в перші дні військової агресії, компанія дотримується його й досі. Для бренду з українським корінням вихід з рф і рб є остаточним та не підлягає перегляду. Ніякого ребрендингу чи рестайлінгу не відбулось: навіть поодинока згадка чи використання бренду Parimatch в росії і рб є порушенням інтелектуальних прав.

Parimatch неодноразово доказував не на словах, а реальними справами власну принципову проукраїнську позицію: одним з перших засудив військове вторгнення, пішов з ринків рф і білорусі та припинив будь-які контакти з країнами-агресорами, розпочав масштабно допомагати країні. Вже 4 місяці головні пріоритети Parimatch – допомога військовим ЗСУ і вимушеним переселенцям, людям які є учасниками й свідками військової агресії росії. Загалом протягом чотирьох місяців війни Parimatch надав допомогу Україні на 180 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ.