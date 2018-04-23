Международные выставки как путь к признанию алкогольного бренда и страны

Принимая участие в международных выставках алкогольной продукции, отечественные производители, в первую очередь, презентуют себя и страну. Кроме этого, это путь к поиску партнеров и к открытию новых рынков, считает эксперт алкогольной отрасли Игорь Товкач.

“В первую очередь такие мероприятия имеют рекламную цель. В рамках выставок напитки между собой не „соревнуются“, а скорее „знакомятся“ друг с другом и „показывают“ себя миру”, — отметил он.

При этом, по словам эксперта, подобная реклама (за счет участия в престижных алкогольных выставках) может иметь как положительный эффект для компании и ее брендов, так и очень непредсказуемый. Все в конечном итоге будет зависеть от качества презентуемого товара и от того, насколько он будет соответствовать ожиданием потребителя.

“Реклама может способствовать продвижению товара, так и наоборот. Обращая внимание потребителей на новый бренд/сорт, повышается уровень интереса потенциальных покупателей к нему, стимулируется „первая покупка“. И если характеристики продукции не соответствуют ожиданиям представителей целевой аудитории, то и успеха у новинки не будет”, — отметил И.Товкач.

Именно поэтому, анонсируя свое участие в престижных выставках алкогольной продукции в мире, украинские производители алкоголя должны иметь полную уверенность в качестве своих напитков.

По словам Главы совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, участие их алкогольных брендов в международных выставках — это всегда большая ответственность и вызов.

“Принимая решения об участии наших напитков в выставках на международной арене, мы берем на себя огромную ответственность. С одной стороны мы презентуем себя, с другой стороны — мы презентуем нашу страну, как производителя эксклюзивного и высококачественного спиртного. Также это всегда очень интересный опыт. На выставках высокого международного уровня происходит обмен профессиональной информацией, мы знакомимся с мировыми тенденциями рынка, знакомимся с новинками. Для любого производителя — это также источник информации и о конкурентах, и о потенциальных партнерах”, — рассказала она.

В этом году, в марте, Beverage Trading Company представляла Украину на всемирной выставке алкоголя в Дюссельдорфе. ProWіne-2018 объединил производителей спиртных напитков из 64 стран мира. Всего на выставке было представлено порядка 7 тысяч экспонатов. Вино, пиво, водка, бренди, виски — и не только.

Посетили мероприятие гости из 133 стран. При этом более 70% посетителей — это были профессионалы из мира алкогольной индустрии.

Beverage Trading Company презентовала на ProWіne-2018 два своих водочных бренда — Mеdoff и MERNAYA. О том, как это происходило и чем стенд украинской компании выгодно отличался на фоне других участников мероприятия, УНН расскажет в следующем материале.

Отметим, что выставка ProWіne — одно из самых известных и посещаемых “алкогольных” мероприятий в мире. К выставкам подобного престижного уровня также относятся:

Международная выставка вин и алкогольных напитков в Шанхае — WME 2018 Shanghai,

Международная выставка вин в Лондоне — London Wine Fair 2018,

Международная азиатско-тихоокеанская выставка вин и спиртных напитков в Гонконге — VinExpo Hong Kong 2018,

Выставка продуктов питания, напитков и вина Good Food&Wine Show 2018, которая проходит в Мельбурне (Австрия) и Сиднее (Австралия) и т.д.

Эксперты отмечают, что позволить себе участие в мировых “Экспо” могут далеко не все компании отечественного рынка спиртного. Во-первых, это не дешевое удовольствие, а во-вторых, не всем под силу отвечать высоким требованиям организаторов таких мероприятий.

При этом, как говорят специалисты, “игра стоит свеч”. Те из представителей украинской алкопромышленности, которые “берут высоту” всемирно известных “Экспо”, всегда возвращаются оттуда не с пустыми руками.

“Участие в подобных мероприятиях требует большого труда и внимания. Но такие выставки дают нам новые контакты, новых партнеров, новые рынки и контракты, новых клиентов. Мы получаем информацию о проектах потенциальных заказчиков, получаем доступ к актуальным маркетинговым исследованиям и не только”, — поделилась опытом Ольга Ивушкина.

Напомним, как писал УНН, украинцы не жалеют денег на табак и алкоголь.