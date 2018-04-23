Міжнародні виставки як шлях до визнання алкогольного бренду і країни

Беручи участь в міжнародних виставках алкогольної продукції, вітчизняні виробники, перш за все, презентують себе і країну. Крім цього, це шлях до пошуку партнерів і до відкриття нових ринків, вважає експерт алкогольної галузі Ігор Товкач.

"У першу чергу такі заходи мають рекламну мету. В рамках виставок напої між собою не "змагаються", а скоріше "знайомляться" один з одним і "показують" себе світу", - зазначив він.

При цьому, за словами експерта, подібна реклама (за рахунок участі в престижних алкогольних виставках) може мати як позитивний ефект для компанії і її брендів, так і дуже непередбачуваний. Усе в кінцевому підсумку буде залежати від якості, що презентується, товару і від того, наскільки він буде відповідати очікуванням споживача.

"Реклама може сприяти просуванню товару, так і навпаки. Звертаючи увагу споживачів на новий бренд/сорт, можна підвищити рівень інтересу потенційних покупців до нього, стимулювати "першу покупку". І якщо характеристики продукції не відповідають очікуванням представників цільової аудиторії, то і успіху у новинки не буде", - зазначив І.Товкач.

Саме тому, анонсуючи свою участь в престижних виставках алкогольної продукції у світі, українські виробники алкоголю повинні мати повну впевненість в якості своїх напоїв.

За словами голови ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, участь їхніх алкогольних брендів в міжнародних виставках - це завжди велика відповідальність і виклик.

"Приймаючи рішення про участь наших напоїв у виставках на міжнародній арені, ми беремо на себе величезну відповідальність. З одного боку - ми презентуємо себе, з іншого боку - презентуємо нашу країну, як виробника ексклюзивного і високоякісного спиртного. Також це завжди дуже цікавий досвід. На виставках високого міжнародного рівня відбувається обмін професійною інформацією, ми знайомимося зі світовими тенденціями ринку, знайомимося з новинками. Для будь-якого виробника - це також джерело інформації і про конкурентів, і про потенційних партнерів", - розповіла вона.

Цього року, в березні, Beverage Trading Company представляла Україну на всесвітній виставці алкоголю в Дюссельдорфі. ProWіne-2018 об'єднав виробників спиртних напоїв з 64 країн світу. Усього на виставці було представлено близько 7 тисяч експонатів. Вино, пиво, горілка, бренді, віскі - і не тільки.

Відвідали захід гості з 133 країн. При цьому більше 70% відвідувачів - це були професіонали зі світу алкогольної індустрії.

Beverage Trading Company презентувала на ProWіne-2018 два своїх горілчаних бренди - Mеdoff і MERNAYA. Про те, як це відбувалося і чим стенд української компанії вигідно відрізнявся на тлі інших учасників заходу, УНН розповість у наступному матеріалі.

Відзначимо, що виставка ProWіne - одне з найвідоміших і найбільш відвідуваних "алкогольних" заходів у світі. До виставок подібного престижного рівня також належать:

Міжнародна виставка вин і алкогольних напоїв в Шанхаї - WME 2018 Shanghai,

Міжнародна виставка вин в Лондоні - London Wine Fair 2018,

Міжнародна азіатсько-тихоокеанська виставка вин і спиртних напоїв в Гонконзі - VinExpo Hong Kong 2018,

Виставка продуктів харчування, напоїв та вина Good Food&Wine Show 2018, яка проходить в Мельбурні (Австрія) і Сіднеї (Австралія) тощо.

Експерти відзначають, що дозволити собі участь у світових "Експо" можуть далеко не всі компанії вітчизняного ринку спиртного. По-перше, це не дешеве задоволення, а по-друге, не всім під силу відповідати високим вимогам організаторів таких заходів.

При цьому, як кажуть фахівці, воно того варте. Ті з представників української алкопромисловості, які "беруть висоту" всесвітньо відомих "Експо", завжди повертаються звідти не з порожніми руками.

"Участь у подібних заходах вимагає великої праці і уваги. Але такі виставки дають нам нові контакти, нових партнерів, нові ринки і контракти, нових клієнтів. Ми отримуємо інформацію про проекти потенційних замовників, отримуємо доступ до актуальних маркетингових досліджень і не тільки", - поділилася досвідом Ольга Івушкіна.

Нагадаємо, як писав УНН, українці не шкодують грошей на тютюн і алкоголь.