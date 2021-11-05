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Международные резервы за месяц выросли на 3,3%: помог макрофин ЕС и покупка валюты НБУ

Киев • УНН

 • 15268 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Международные резервы Украины выросли до 29,7 млрд долл. по итогам октября - на 3,3% за месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

Международные резервы за месяц выросли на 3,3%: помог макрофин ЕС и покупка валюты НБУ

Цитата:

"По состоянию на 1 ноября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 29 654,2 млн долл. США. В октябре они выросли на 3,3% прежде всего из-за валютных поступлений в пользу правительства и покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке", - сообщили в НБУ.

Детали

В целом динамику резервов на протяжении октября определяли следующие факторы:

  • Во-первых, операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили 1 144,9 млн долл. США, в том числе 588,7 млн евро - транш от Европейской комиссии, а 431,9 млн долл. США - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ). На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 911,7 млн долл. США, из которых 685,0 млн долл. США - на обслуживание и погашение ОВГЗ. Кроме того, в октябре Национальный банк оплатил 86,5 млн долл. США в пользу Международного валютного фонда;
  • Во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Большую часть октября предложение на межбанковском валютном рынке преобладало над спросом, что позволило Национальному банку выкупить в резервы 752,2 млн долл. США. В то же время для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний в течение месяца регулятор продал 49,6 млн долл. США. В целом, по итогам октября 2021 года объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составили 702,6 млн долл. США;
  • В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость выросла на 98,8 млн долл. США.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в НБУ.

Дополнение

В НБУ отмечают, что поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долл. США позволит дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами. Сейчас же пересмотр программы МВФ для Украины "в режиме ожидания": 13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждения он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс. Осенью в Украине работала еще одна миссия МВФ.

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