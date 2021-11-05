Міжнародні резерви за місяць зросли на 3,3%: допоміг макрофін ЄС і купівля валюти НБУ

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"Станом на 1 листопада 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 29 654,2 млн дол. США. У жовтні вони зросли на 3,3% передусім через валютні надходження на користь уряду та купівлю валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - повідомили у НБУ.

Деталі

Загалом динаміку резервів упродовж жовтня визначали такі чинники:



по-перше, операції з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду склали 1 144,9 млн дол. США, зокрема 588,7 млн євро – транш від Європейської комісії, а 431,9 млн дол. США – від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП). На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 911,7 млн дол. США, з яких 685,0 млн дол. США – на обслуговування та погашення ОВДП. Крім того, у жовтні Національний банк сплатив 86,5 млн дол. США на користь Міжнародного валютного фонду;



по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Більшу частину жовтня пропозиція на міжбанківському валютному ринку переважала попит, що дало змогу Національному банку викупити в резерви 752,2 млн дол. США. Водночас для згладжування надмірних девальваційних коливань упродовж місяця регулятор продав 49,6 млн дол. США. Загалом, за підсумками жовтня 2021 року обсяги чистої купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку становили 702,6 млн дол. США;



по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зросла на 98,8 млн дол. США.



"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - додали у НБУ.

Доповнення

У НБУ зауважують, що підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол. США дозволить подальша співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Наразі ж перегляд програми МВФ для України "у режимі очікування": 13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес. Восени в Україні працювала ще одна місія МВФ.