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Международные резервы за месяц "похудели" более чем на 5%: НБУ унимал всплеск спроса на валюту

Международные резервы за месяц "похудели" более чем на 5%: НБУ унимал всплеск спроса на валюту

Киев • УНН

 • 14826 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 29,3 млрд долл. США по итогам января, уменьшившись более чем на 5%, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Цитата:

"По состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 29 287,1 млн долл. США. По итогам января они снизились на 5,3%, однако превышали среднегодовой уровень 2021 года", - сообщили в Нацбанке.

Детали

Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца в НБУ объяснили "прежде всего валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором".

В целом динамику резервов в течение января определяли следующие факторы:

  • Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

"В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту прежде всего из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин - сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках", - указали в регуляторе.

"С целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк продавал валюту. Это позволило унять временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты", - отметили в НБУ.

Всего в январе НБУ, как указано, купил на валютном рынке 197,7 млн долл. США, продал - 1 511,2 млн долл. США. Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1 313,5 млн долл. США;

  • Операции по управлению государственным долгом.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте, как сообщается, в январе составил 416,8 млн долл. США. Из этой суммы 186,2 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, 61,7 млн долл. США - на обслуживание еврооблигаций (ОЗДП), а остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Валютные поступления в пользу правительства составляли 146,9 млн долл. США, в том числе 143,4 млн долл. США поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте;

  • Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 70,5 млн долл. США.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

Дополнение

В 2021 году международные резервы Украины выросли до почти 31 млрд долл. США. В течение 2021 года они выросли на 1,8 млрд долл. США, или на 6%. Международные резервы увеличились благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки валюты Национальным банком на валютном рынке, указывали в НБУ.

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