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Міжнародні резерви за місяць "схудли" на понад 5%: НБУ вгамовував сплеск попиту на валюту

Міжнародні резерви за місяць "схудли" на понад 5%: НБУ вгамовував сплеск попиту на валюту

Київ • УНН

 • 14829 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29,3 млрд дол. США за підсумками січня, зменшившись на понад 5%, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Цитата:

"Станом на 1 лютого 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29 287,1 млн дол. США. За підсумками січня вони знизилися на 5,3%, однак перевищували середньорічний рівень 2021 року", - повідомили у Нацбанку.

Деталі

Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця у НБУ пояснили "насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником".

Загалом динаміку резервів упродовж січня визначали такі чинники:

  • операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

"У січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту насамперед через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин – сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", - вказали у регуляторі.

"З метою згладжування надмірних коливань на валютному ринку і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк продавав валюту. Це дало змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на валютному ринку, й наприкінці місяця ситуація нормалізувалася, а НБУ повернувся до купівлі валюти", - наголосили у НБУ.

Загалом у січні НБУ, як вказано, купив на валютному ринку 197,7 млн дол. США, продав – 1 511,2 млн дол. США. Обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили 1 313,5 млн дол. США;

  • операції з управління державним боргом.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті, як повідомляється, у січні становив 416,8 млн дол. США. Із цієї суми 186,2 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 61,7 млн дол. США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), а решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Натомість валютні надходження на користь уряду становили 146,9 млн дол. США, зокрема 143,4 млн дол. США надійшли від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті;

  • переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість зменшилася на 70,5 млн дол. США.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - зазначили у НБУ.

Доповнення

У 2021 році міжнародні резерви України зросли до майже 31 млрд дол. США. Упродовж 2021 року вони зросли на 1,8 млрд дол. США, або на 6%. Міжнародні резерви збільшилися завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Національним банком на валютному ринку, вказували у НБУ.

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