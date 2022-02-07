Міжнародні резерви за місяць "схудли" на понад 5%: НБУ вгамовував сплеск попиту на валюту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29,3 млрд дол. США за підсумками січня, зменшившись на понад 5%, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Цитата:
"Станом на 1 лютого 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29 287,1 млн дол. США. За підсумками січня вони знизилися на 5,3%, однак перевищували середньорічний рівень 2021 року", - повідомили у Нацбанку.
Деталі
Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця у НБУ пояснили "насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником".
Загалом динаміку резервів упродовж січня визначали такі чинники:
-
- операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.
-
"У січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту насамперед через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин – сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", - вказали у регуляторі.
"З метою згладжування надмірних коливань на валютному ринку і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк продавав валюту. Це дало змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на валютному ринку, й наприкінці місяця ситуація нормалізувалася, а НБУ повернувся до купівлі валюти", - наголосили у НБУ.
Загалом у січні НБУ, як вказано, купив на валютному ринку 197,7 млн дол. США, продав – 1 511,2 млн дол. США. Обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили 1 313,5 млн дол. США;
-
- операції з управління державним боргом.
-
Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті, як повідомляється, у січні становив 416,8 млн дол. США. Із цієї суми 186,2 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 61,7 млн дол. США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), а решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.
Натомість валютні надходження на користь уряду становили 146,9 млн дол. США, зокрема 143,4 млн дол. США надійшли від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті;
-
- переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість зменшилася на 70,5 млн дол. США.
-
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - зазначили у НБУ.
Доповнення
У 2021 році міжнародні резерви України зросли до майже 31 млрд дол. США. Упродовж 2021 року вони зросли на 1,8 млрд дол. США, або на 6%. Міжнародні резерви збільшилися завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Національним банком на валютному ринку, вказували у НБУ.