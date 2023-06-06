Международные резервы Украины держатся на уровне 11-летнего максимума

Цитата

"По состоянию на 1 июня 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли 37 311,3 млн долл. США. В мае резервы выросли на 4% и обновили одиннадцатилетний максимум. Больший объем от вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года", - сообщили в НБУ.

Детали

Как сообщается, международные резервы увеличились "благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте".

В то же время отмечается, что на валютные счета правительства в НБУ в мае поступило 4,32 млрд долл. За обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте правительство при этом выплатило 842,2 млн долл. Кроме того, Украина уплатила МВФ 195,5 млн долл.

Также в НБУ сообщили, что в мае продали на валютном рынке 1,96 млрд долл. и выкупили в резервы – 63,3 млн долл.

Рост продажи валюты НБУ в прошлом месяце объяснили исчерпанием сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также учитывая сложности с экспортом продовольствия в соседние страны и через "зерновой коридор". В то же время, как указано, поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

Текущий объем международных резервов, как сообщается, обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.

Дополнение

Международные резервы Украины бьют 11-летний рекорд третий месяц подряд.