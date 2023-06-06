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Міжнародні резерви України тримаються на рівні 11-річного максимуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Міжнародні резерви України зросли ще на 4% - до 37,3 млрд дол. - за підсумками травня, що є найвищим показником із серпня 2011 року, повідомили в Національному банку України, передає УНН.

Міжнародні резерви України тримаються на рівні 11-річного максимуму

Цитата

"Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 37 311,3 млн дол. США. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року", - повідомили у НБУ.

Деталі

Як повідомляється, міжнародні резерви збільшилися "завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті".

Водночас зазначається, що на валютні рахунки уряду в НБУ у травні надійшло 4,32 млрд дол. За обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті уряд при цьому виплатив 842,2 млн дол. Окрім того, Україна сплатила МВФ 195,5 млн дол.

Також у НБУ повідомили, що у травні продали на валютному ринку 1,96 млрд дол. та викупили до резервів – 63,3 млн дол.

Зростання продажу валюти НБУ минулого місяця пояснили вичерпанням сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через "зерновий коридор". Водночас, як вказано, надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.

Поточний обсяг міжнародних резервів, як повідомляється, забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Доповнення

Міжнародні резерви України б'ють 11-річний рекорд третій місяць поспіль.

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