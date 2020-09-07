Международные резервы Украины превысили 29 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Международные резервы Украины по итогам августа превысили 29 млрд долл. США, увеличившись за месяц на 1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"По состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли 29 048,7 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. В августе они увеличились на 1%, прежде всего - благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке", - говорится в сообщении.
В общем, как указано, динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы:
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- Операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. В августе предложение валюты превышало спрос и НБУ мог пополнять международные резервы. Всего в августе НБУ купил 460,5 млн долл. США. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.
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- Операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение августа составили 250,5 млн долл. США от продажи ОВГЗ, номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 645,2 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 496,5 млн долл. США уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные - по обязательствам перед иностранными кредиторами. Кроме этого, в августе правительство и Нацбанк выплатили 204,5 млн долл. США (в эквиваленте) в пользу МВФ.
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- Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 385 млн долл. США (в эквиваленте).
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"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в НБУ.
Напомним, Госбюджет за восемь месяцев 2020 года недополучил 2,8% доходов.