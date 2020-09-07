Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів

"Станом на 1 вересня 2020 року міжнародні резерви України становили 29 048,7 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними. У серпні вони збільшилися на 1%, насамперед – завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як вказано, динаміку резервів упродовж серпня визначали такі чинники:



Операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку. У серпні пропозиція валюти перевищувала попит і НБУ міг поповнювати міжнародні резерви. Загалом у серпні НБУ купив 460,5 млн дол. США. Інтервенції з продажу валюти у минулому місяці не проводилися.



Операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду впродовж серпня становили 250,5 млн дол. США від продажу ОВДП, номінованих у валюті. Водночас на обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті було спрямовано 645,2 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 496,5 млн дол. США сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, решта – за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами. Крім цього, в серпні уряд та Нацбанк виплатили 204,5 млн дол. США (в еквіваленті) на користь МВФ.



Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 385 млн дол. США (в еквіваленті).



"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - додали у НБУ.

Нагадаємо, Держбюджет за вісім місяців 2020 року недоотримав 2,8% доходів.