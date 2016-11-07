Международные резервы Украины на начало ноября составили 15,5 млрд. долл. - НБУ (дополнено)

"Международные резервы Украины на 1 ноября 2016 года составили 15 млрд 514 млн долл. США (в эквиваленте), по предварительным данным. В связи с необходимостью осуществления платежей по государственному долгу за месяц они почти не изменились. В целом за последние 12 месяцев они увеличились на 20% ", - говорится в сообщении.

Указано, что в октябре средства поступали в международных резервов из двух источников.

"Во-первых, от проведения НБУ интервенций на межбанковском валютном рынке. В связи с наличием избыточного предложения валюты на межбанковском рынке Национальный банк провел в течение месяца 10 аукционов по покупке иностранной валюты. Ни одного аукциона по продаже иностранной валюты в течение месяца проведено не было. В результате, чистая покупка валюты Национальным банком в октябре составила 274,5 млн. долл. США ", - сообщили в НБУ.

Во-вторых, по данным регулятора, поступления были от размещения правительством ОВГЗ, номинированных в евро. "Поступления из этого источника в резервы составляли 141,3 млн. евро (154,4 млн. долл. США в эквиваленте)", - сказано в сообщении.

"Вместе с тем увеличение резервов было нивелировано затратами средств из них на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. На эти цели из резервов было направлено 365,8 млн. долл. США. Из них 310,1 млн. долл. США - погашение и обслуживание государственных ценных бумаг ", - сообщили в Нацбанке.

"По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Напомним, международные резервы Украины в сентябре 2016 года выросли на 10% и составили 15 млрд 589 млн долл .