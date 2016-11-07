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Міжнародні резерви України на початок листопада становили 15,5 млрд дол. - НБУ (доповнено)

Міжнародні резерви України на початок листопада становили 15,5 млрд дол. - НБУ (доповнено)

Київ • УНН

 • 6067 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. За попередніми даними, міжнародні резерви України на початок листопада становили 15 млрд 514 млн дол. в еквіваленті, майже не змінившись за місяць. Про це повідомляє прес-службу Нацбанку України, передає УНН.

"Міжнародні резерви України на 1 листопада 2016 року становили 15 млрд 514 млн дол. США (в еквіваленті), за попередніми даними. У зв’язку з необхідністю здійснення платежів за державним боргом за місяць вони майже не змінилися. Загалом за останні 12 місяців вони збільшилися на 20%", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в жовтні кошти надходили до міжнародних резервів з двох джерел.

"По-перше, від проведення НБУ інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. У зв’язку з наявністю надлишкової пропозиції валюти на міжбанківському ринку Національний банк провів протягом місяця 10 аукціонів з купівлі іноземної валюти. Жодного аукціону з продажу іноземної валюти протягом місяця проведено не було. У результаті, чиста купівля валюти Національним банком у жовтні становила 274,5 млн дол. США", - повідомили у НБУ.

По-друге, за даними регулятора, надходження були від розміщення урядом ОВДП, номінованих в євро. "Надходження з цього джерела до резервів становили 141,3 млн євро (154,4 млн дол. США в еквіваленті)", - сказано у повідомленні.

"Водночас збільшення резервів було нівельовано витратами коштів з них на здійснення платежів уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. На ці цілі з резервів було спрямовано 365,8 млн дол. США. З них 310,1 млн дол. США - погашення та обслуговування державних цінних паперів", - повідомили у Нацбанку.

"За результатами місяця обсяг міжнародних резервів України покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій уряду та Національного банку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у вересні 2016 року зросли на 10% і становили 15 млрд 589 млн дол.

Українські Національні Новини

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