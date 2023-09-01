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Международные резервы могут несколько упасть на фоне продажи валюты Нацбанком - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Международные резервы Украины, которые находятся на рекордном уровне, могут несколько упасть на фоне продажи валюты Национальным банком, сообщил в пятницу народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"По валютным интервенциям. В августе они были самыми большими за полгода. И Нацбанк продал -2,36 млрд долл. Учитывая, что международной помощи к нам за август пришло меньше (+1,7 млрд долл.), то возможно небольшое падение международных резервов. Что мы можем себе позволить, ведь они на рекордном уровне", - написал Железняк в Telegram.

Детали

Как отметил член Совета НБУ Богдан Данилишин в экспертном комментарии, существенное сокращение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков, даже несмотря на снижение спроса на нее, обусловило увеличение чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке Украины. "Соответственно чистая продажа иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка увеличился на прошлой неделе до 589 млн долларов США (по сравнению с 406 млн долларов США неделей ранее)", - написал Данилишин в Facebook.

В то же время, по его словам, "объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке".

Дополнение

По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины по данным Национального банка достигли 41,7 млрд долларов США (+6,9% или 2,7 млрд долларов США за месяц), что обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

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