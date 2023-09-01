Міжнародні резерви можуть дещо впасти на тлі продажу валюти Нацбанком - нардеп

Цитата

"По валютним інтервенціям. У серпні вони були найбільшими за півроку. І Нацбанк продав -2,36 млрд дол. Враховуючи, що міжнародної допомоги до нас за серпень прийшло менше (+1,7 млрд дол.), то можливо трохи падіння міжнародних резервів. Що ми можемо собі дозволити, адже вони на рекордному рівні", - написав Железняк у Telegram.

Деталі

Як зазначив член Ради НБУ Богдан Данилишин в експертному коментарі, суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, навіть попри зниження попиту на неї, обумовило збільшення чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України. "Відповідно чистий продаж іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку збільшився минулого тижня до 589 млн доларів США (порівняно із 406 млн доларів США тижнем раніше)", - написав Данилишин у Facebook.

Водночас, з його слів, "обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку".

Доповнення

Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за даними Національного банку досягли 41,7 млрд доларів США (+6,9% або 2,7 млрд доларів США за місяць), що забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.