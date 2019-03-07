Международные организации способствовали ослаблению религиозного конфликта в ОРДО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Международные организации повлияли на действия оккупантов относительно прекращения деятельности Православной церкви Украины на временно оккупированной территории Донецкой области и депортации священников ПЦУ. Об этом в комментарии журналисту УНН рассказал архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.
"Влияние международных организаций заметен, безусловно. Тогда, когда мы официально обращались к представителям ОБСЕ и ООН, то они сразу отреагировали и встречались, я так понял, с представителями (оккупантов - ред.) на той стороне", - сообщил архиепископ.
Он также отметил, что сейчас оккупанты прекратили угрожать священникам ПЦУ, что депортируют их, что запретят деятельность Православной церкви Украины на временно оккупированной территории Донецкой области.
Как сообщал УНН, оккупанты начали собирать информацию о религиозных общинах ПЦУ и проверять их документы, а также отслеживать количество прихожан ПЦУ.
Напомним, Епифаний обращался с просьбой к ОБСЕ, странам-гарантам "минского процесса", в Европейский Союз, в международные и межконфессиональные институты с призывом повлиять на ситуацию и не допустить катастрофического развития событий.
Также напомним, на временно оккупированной территории Донецкой области с 1 марта оккупанты планировали полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.