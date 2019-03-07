Міжнародні організації сприяли ослабленню релігійного конфлікту в ОРДО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Міжнародні організації вплинули на дії окупантів щодо припинення діяльності Православної церкви України на тимчасово окупованій території Донеччини та "депортації" священиків ПЦУ. Про це у коментарі журналісту УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.
“Вплив міжнародних організацій помітний, безперечно. Тоді, коли ми офіційно звертались до представників ОБСЄ і ООН, то вони одразу відреагували і зустрічались, я так зрозумів, з представниками (окупантів – ред.) на тому боці”, - повідомив архієпископ.
Він також зазначив, що наразі окупанти припинили погрожувати священикам ПЦУ, що "депортують" їх, що заборонять діяльність Православної церкви України на тимчасово окупованій території Донецької області.
Як повідомляв УНН, окупанти почали збирати інформацію про релігійні громади ПЦУ та перевіряти їхні документи, а також відслідковувати кількість прихожан ПЦУ.
Нагадаємо, Епіфаній звертався із проханням до ОБСЄ, країн-гарантів "мінського процесу", до Європейського Союзу, до міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на ситуацію та не допустити катастрофічного розвитку подій.
Також нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донеччини з 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.