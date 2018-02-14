Международные эксперты: рынок криптовалюты находится на начальной стадии, но у него есть реальное будущее

Международный саммит проходит в комплексе Madinat Jumeirah, будучи посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни. В мероприятии принимают участие более 4 тыс. делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

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Как отметил основатель и глава компании-криптовалютной биржи “Kraken Bitcoin Exchange” Джесс Пауэлл, “положительные результаты и работа средств массовой информации стали факторами, повлиявшими на рост использования криптовалюты течение прошлого года”. “Мы наблюдаем резкий подъем цены на криптовалюту, что повлекло повышенный интерес со стороны СМИ. Кроме того, мы видим как частные и корпоративные инвесторы начали входить в эту сферу”, - добавил он.

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Руководитель компании Blockchain Technologies Corporation Ник Спанос со своей стороны подчеркнул, что “когда растет цена криптовалюты, многие люди начинают ею интересоваться и пытаются понять, что она собой представляет”. “То, что делает криптовалюта для установления пирингового доверия, абсолютно невиданно — такого раньше не было, — продолжал он. — Люди без ума от этой новой технологии и начали вкладывать в нее деньги”.

Спанос отверг критику в отношении криптовалюты со стороны ряда инвесторов. “Криптовалюта — это валюта финансовой независимости людей, и это больше чем просто финансовая единица”, — подчеркнул он.

“Ценовые манипуляции — вещь новая. Мы видели такое на основных рынках. Сейчас мы находимся на начальной стадии индустрии криптовалюты, а потому такого рода ценовые манипуляции неизбежны”, - заявил на саммите еще один авторитетный эксперт, президент компании NEM.io Киан Лон Вонг.

“Мы очень заинтересованы в развитии этой технологии, но мы пока находимся на ранней стадии. Технология блокчейна оправдала себя, и она остается. В будущем мы увидим нечто гораздо большее, чем сегодня”, - подытожил специалист.

Как ранее сообщал УНН, социальная сеть Facebook запретит размещать у себя рекламу криптовалюта и бинарных опционов.