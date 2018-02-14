Міжнародні експерти: ринок криптовалюти знаходиться на початковій стадії, але у нього є реальне майбутнє
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Ринок криптовалюти знаходиться на початковій стадії свого шляху, але у цій зароджується технології є реальне майбутнє. З такою оцінкою виступили міжнародні експерти, які беруть участь в роботі 6-го Всесвітнього урядового саміту (World Government Summit), що проходить у Дубаї, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
Міжнародний саміт проходить у комплексі Madinat Jumeirah, будучи присвячений питанням ефективного державного управління та впровадження сучасних технологій у різні сфери життя. У заході беруть участь понад 4 тисячі делегатів зі 140 країн, включаючи глав міжнародних організацій, представників керівництва провідних науково-технічних структур і технологічних корпорацій світу.
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Як зазначив засновник і глава компанії-криптовалютної біржі “Kraken Bitcoin Exchange” Джесс Пауелл, “позитивні результати і робота засобів масової інформації стали чинниками, що вплинули на зростання використання криптовалюти протягом минулого року”. “Ми спостерігаємо різкий підйом ціни на криптовалюти, що спричинило підвищений інтерес з боку ЗМІ. Крім того, ми бачимо як приватні і корпоративні інвестори почали входити у цю сферу”, — додав він.
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Керівник компанії Blockchain Technologies Corporation Нік Спанос зі свого боку підкреслив, що “коли зростає ціна криптовалюти, багато людей починають нею цікавитися і намагаються зрозуміти, що вона собою представляє”. “Те, що робить криптовалюта для встановлення пірингової довіри, абсолютно небачено — такого раніше не було, — продовжував він. — Люди без розуму від цієї нової технології і почали вкладати в неї гроші”.
Спанос відкинув критику щодо криптовалюти з боку ряду інвесторів. “Криптовалюта — це валюта грошової незалежності людей, і це більше ніж просто фінансова одиниця”, — підкреслив він.
“Цінові маніпуляції — річ нова. Ми бачили таке на основних ринках. Зараз ми знаходимося на початковій стадії індустрії криптовалюти, а тому такого роду цінові маніпуляції неминучі”, — заявив на саміті ще один авторитетний експерт, президент компанії NEM.io Киан Лон Вонг.
“Ми дуже зацікавлені в розвитку цієї технології, але ми поки що перебуваємо на ранній стадії. Технологія блокчейна виправдала себе, і вона залишається. В майбутньому ми побачимо щось набагато більше, ніж сьогодні”, — підсумував фахівець.
Як раніше повідомляв УНН, соціальна мережа Facebook заборонить розміщувати у себе рекламу криптовалют і бінарних опціонів.