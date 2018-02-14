Міжнародні експерти: ринок криптовалюти знаходиться на початковій стадії, але у нього є реальне майбутнє

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Ринок криптовалюти знаходиться на початковій стадії свого шляху, але у цій зароджується технології є реальне майбутнє. З такою оцінкою виступили міжнародні експерти, які беруть участь в роботі 6-го Всесвітнього урядового саміту (World Government Summit), що проходить у Дубаї, інформує УНН з посиланням на ТАРС.