Международные аудиторы проанализировали обращение с отходами в Украине: указали на недостатки

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 33092 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 50156 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 109189 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118227 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121709 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159071 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118909 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 147715 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104735 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102959 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 102052 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 92724 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 78633 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 101155 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 49492 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 119437 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 159068 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 147712 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 397895 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 348077 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 16410 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 19679 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 96850 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110216 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138098 просмотра
Актуальное
Международные аудиторы проанализировали обращение с отходами в Украине: указали на недостатки

Международные аудиторы проанализировали обращение с отходами в Украине: указали на недостатки

Киев  •  УНН

 • 11923 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине, Республике Молдова и Республике Сербия отсутствует эффективное управление отходами, в результате чего большинство отходов отправляется на свалки и полигоны вместо переработки. Об этом говорится в Совместном отчете о результатах международного аудита в сфере обращения с отходами и их удаления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Так, в отчете отмечается, что правительства Украины, Молдовы и Сербии принимают некоторые меры по сокращению и удалению отходов, непригодных пестицидов и обеззараживанию земель от стойких органических загрязнителей. Однако "национальные нормативные акты в этой сфере - неполные и несогласованные с международным законодательством и стандартами, в частности Европейского Союза, курс на интеграцию в которому взяли три государства", отмечают в СП.

"Аудиторы пришли к выводу, что действия органов власти, которые отвечают за обращение с отходами в Украине, Молдове и Сербии, недостаточно эффективны и согласованы. Как следствие, государственный контроль тоже недостаточно эффективен. Поэтому существуют высокие риски несоблюдения физическими и юридическими лицами требований законодательства в сфере обращения с отходами", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что в странах-участницах аудита недостаточно развитых мощностей для переработки, обработки и удаления опасных промышленных и других отходов, что не способствует созданию интегрированной системы управления. Как следствие, возникают риски для окружающей среды и здоровья людей, в том числе возникновения экологических и техногенных катастроф.

В частности, напомнили в Счетной палате, национальный аудит, проведенный в предыдущие годы, показал, что в Украине более 90% бытовых отходов направлено на захоронение на свалках и полигонах. На заготовительные пункты вторичного сырья и мусороперерабатывающие предприятия попадало 3%, сжигалось - 2,6%.

По итогам международного аудита трех стран правительствам рекомендуется усиливать правовые и экономические стимулы для уменьшения объемов отходов и их максимальной переработки, а также усиливать государственный экологический контроль.

Кроме того указано, что необходимо улучшить осведомленность граждан и субъектов хозяйствования относительно законодательства в этой сфере, а также усилить административную и уголовную ответственность за его несоблюдение.

Аудиторы рекомендуют внедрить систему расширенной ответственности производителя, главным должен быть принцип "загрязнитель платит".

"Среди рекомендаций - введение запрета на использование одноразовой пластиковой посуды и ограничение использования полиэтиленовой упаковки. Аудиторы указывают на необходимость ввести систему сбора и возврата отходов упаковки, определить порядок финансирования соответствующих мероприятий, определить перечень обязательств производителей, требования к маркировке упаковки и использования эко-упаковки", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, накануне президент Венгрии Янош Адер обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщил о большом количестве отходов, которые попадают в реку Тиса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы