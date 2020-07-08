Международные аудиторы проанализировали обращение с отходами в Украине: указали на недостатки

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине, Республике Молдова и Республике Сербия отсутствует эффективное управление отходами, в результате чего большинство отходов отправляется на свалки и полигоны вместо переработки. Об этом говорится в Совместном отчете о результатах международного аудита в сфере обращения с отходами и их удаления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.