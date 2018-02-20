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Международная техническая помощь Украине: в 2017 году реализовано проектов на 5,7 млрд долларов

Международная техническая помощь Украине: в 2017 году реализовано проектов на 5,7 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 27433 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В прошлом году в Украине реализовывалось более 547 проектов международной технической помощи на 5,7 млрд долларов. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, передает УНН.

“В 2017 году в Украине реализовывалось 547 проектов международной технической помощи на 5,7 млрд долларов. Больше всего средств направлено на обеспечение ядерной безопасности и обороноспособности, а также на развитие регионов и гражданского общества”, - говорится в сообщении.

Крупнейшими донорами для Украины являются Соединенные Штаты Америки (около 370 млн долл. в год) и Европейский Союз (около 310 млн евро ежегодно, которые включают в том числе секторальную бюджетную поддержку). Другие доноры — Канада, ФРГ, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Япония, Дания, организации системы ООН, Всемирный банк, ЕБРР.

Непосредственно за 2017 Украине удалось привлечь 927 млн ​​долларов, что на 321 млн долл. меньше, чем в 2016 году. Страна подписала 13 соглашений о сотрудничестве с США, Международным банком реконструкции и развития, Евросоюзом, Японией и ООН, в том числе подписана Рамочная программа партнерства с ООН на 2018 — 2022 годы. Ориентировочный объем ресурсов, которые предполагается привлечь на реализацию Рамочной программы ООН в Украине, составляет 675 млн долл. на следующие пять лет.

“По данным посольств и представительств доноров, ожидаемый объем ресурсов международной технической помощи, которые планируется предоставить Украине в 2018 году составляет примерно 700 млн долл.”, — добавили в Минэкономразвития.

Напомним, в 2018 году правительство Японии предоставит Украине еще 4 млн долларов поддержки, благодаря которым ООН и другие агентства будут реализовывать различные проекты.

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