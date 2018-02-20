Міжнародна технічна допомога Україні: торік реалізовано проектів на 5,7 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Минулого року в Україні реалізовувалося більше 547 проектів міжнародної технічної допомоги на 5,7 млрд доларів. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, передає УНН.
“У 2017 в Україні реалізовувалося 547 проектів міжнародної технічної допомоги на 5,7 млрд доларів. Найбільше коштів спрямовано на забезпечення ядерної безпеки та обороноздатності, а також на розвиток регіонів та громадянського суспільства”, — йдеться у повідомленні.
Найбільшими донорами для України є Сполучені Штати Америки (близько 370 млн дол. щороку) та Європейський Союз (близько 310 млн євро щороку, які включають в тому числі секторальну бюджетну підтримку). Інші донори — Канада, ФРН, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія, організації системи ООН, Світовий банк, ЄБРР.
Безпосередньо за 2017 рік Україні вдалося залучити 927 млн доларів, що на 321 млн дол. менше, ніж у 2016 році. Країна підписала 13 угод про співробітництво із США, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Євросоюзом, Японією та ООН, в тому числі підписано Рамкову програму партнерства з ООН на 2018 — 2022 роки. Орієнтовний обсяг ресурсів, які передбачається залучити на реалізацію Рамкової програми ООН в Україні, становить 675 млн дол. на наступні п’ять років.
“За даними посольств та представництв донорів, очікуваний обсяг ресурсів міжнародної технічної допомоги, які планується надати Україні у 2018 році складає приблизно 700 млн дол.”, — додали у Мінекономрозвитку.
Нагадаємо, у 2018 році уряд Японії надасть Україні ще 4 млн доларів підтримки, завдяки яким ООН та інші агенції реалізовуватимуть різні проекти.