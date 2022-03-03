Международная Федерация кошек запретила допуск животных, хозяева которых живут в РФ, к любым выставкам

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Международная Федерация кошек (FIFe) запретила с 1 марта по 31 мая допуск кошек, хозяева которых живут в РФ, к любым выставкам FIFe за пределами России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FIFe.

Детали

Кроме того, ни одна кошка, выведенная в РФ, не может быть зарегистрирована в родословных FIFe за пределами России. Отмечается, что "при необходимости" ограничения могут быть пересмотрены.

Ни одну кошку, выведенную в России, нельзя импортировать и регистрировать ни в одной племенной книге FIFe за пределами России, независимо от того, какая организация выдала его родословную.

Ни одного кота, принадлежащего экспонентам, которые проживают в России, нельзя брать на любую выставку FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации есть члены этих экспонентов.

Эти ограничения действуют до 31 мая 2022 г. и будут пересмотрены по мере необходимости.

Совет FIFe также решил, что часть своего бюджета выделит на поддержку животноводов и любителей кошек в Украине, страдающих из-за нынешней ситуации.

Добавим

Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами,накладывают дополнительные экономические санкции на Россию и Беларусь в ответ на жестокое вторжение в Украину.

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