Міжнародна федерація кішок заборонила допуск тварин, господарі яких живуть у РФ, до будь-яких виставок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Міжнародна федерація кішок (FIFe) заборонила з 1 березня по 31 травня допуск кішок, господарі яких живуть у РФ, до будь-яких виставок FIFe за межами Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на FIFe.
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Крім того, жодна кішка, виведена в РФ, не може бути зареєстрована у родоводах FIFe за межами Росії. Зазначається, що «при необхідності» обмеження можуть бути переглянуті.
Жодну кішку, виведену в Росії, не можна імпортувати та реєструвати в жодній племінній книзі FIFe за межами Росії, незалежно від того, яка організація видала його родовід.
Жодного кота, що належить експонентам, які проживають в Росії, не можна брати на будь-яку виставку FIFe за межами Росії, незалежно від того, в якій організації є члени цих експонентів.
Ці обмеження діють до 31 травня 2022 р. і будуть переглянуті в міру необхідності.
Рада FIFe також вирішила, що частину свого бюджету виділить на підтримку тваринників та любителів котів в Україні, які страждають через нинішню ситуацію.
Додамо
Сполучені Штати, у координації з союзниками та партнерами, накладають додаткові економічні санкції на Росію та Білорусь у відповідь на жорстоке вторгнення в Україну.