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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 10098 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Межбанк закрылся на уровне 25,59 / 25,63 грн за доллар

Киев • УНН

 • 7557 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во вторник на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту продолжили падение, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.

Межбанк закрылся на уровне 25,59 / 25,63 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доларa США открылись котировками 25,6000 / 25,7000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5850 / 25,6250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3939 / 0,3956.До закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,3917 / 0,3925. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 65,1925 (+0,4025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0580 / 1,06850.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,1590 / 27,2705. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,0815 / 27,1290.

Как сообщал УНН, 28 ноября межбанк закрылся на уровне 25,63 / 25,65 грн за доллар.

Украинские Национальные Новости

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