Межбанк закрылся на уровне 25,59 / 25,63 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доларa США открылись котировками 25,6000 / 25,7000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5850 / 25,6250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3939 / 0,3956.До закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,3917 / 0,3925. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 65,1925 (+0,4025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0580 / 1,06850.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,1590 / 27,2705. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,0815 / 27,1290.

Как сообщал УНН, 28 ноября межбанк закрылся на уровне 25,63 / 25,65 грн за доллар.