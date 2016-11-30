Межбанк закрылся на уровне 25,54/25,57 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,5500/25,6300. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5400/25,5700.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3910/0,3925. К закрытию торгов цены выросли 0,3987/0,3980. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составляет 64,2325 (-1,1250).

На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0620/1,0665.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,1390/27,2320. К закрытию торгов цены на евро составили — 27,1795/27,2165.