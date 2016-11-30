Міжбанк закрився на рівні 25,54/25,57 грн за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,5500/25,6300. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,5400/25,5700.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,3910/0,3925. До закриття торгів ціни зросли 0,3987/0,3980. В Росії курс долар-російський рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 64,2325 (-1,1250).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0620/1,0665.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,1390/27,2320. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,1795/27,2165.