Межбанк закрылся на уровне 25,53/25,54 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В четверг на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту выросли, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,4000/25,5000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5250/25,5350.
Рублевый рынок открылся котировками 0,4036/0,4054. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,4059/0,4063. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составляет 62,7950 (-0,0330).
На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0895/1,0925.
Рынок евро-гривна открылся котировками 27,6935/27,8080. К закрытию торгов цены на евро составили — 27,8785/27,8945.
Как сообщал УНН, 25 октября межбанк закрылся на уровне на уровне 25,64/25,67 грн за доллар.