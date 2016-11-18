Межбанк открылся на уровне 25,93/26,03 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,93/26,03 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,3980/0,3997, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,4830/27,5945.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0599/1,0601.
Как сообщал УНН, 17 ноября межбанк открылся на уровне 26,10/26,25 грн за доллар.