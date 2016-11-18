Міжбанк відкрився на рівні 25,93/26,03 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,93/26,03 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,3980/0,3997, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,4830/27,5945.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0599/1,0601.
Як повідомляв УНН, 17 листопада міжбанк відкрився на рівні 26,10/26,25 грн за долар.