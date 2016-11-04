Межбанк открылся на уровне 25,60/25,63 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,60/25,63 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,4010/0,4015, котировки по евро-гривне установились на уровне 28,41,35/28,4520. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,1099/1,1101.
Как сообщал УНН, 3 ноября межбанк открылся на уровне 25,59/25,63 грн за доллар.