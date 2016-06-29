Межбанк открылся на уровне 24,82/24,98 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 24,82/24,98 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,3867/0,3880, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,4665/287,5365.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,1066/1,1068.
Как сообщал УНН, 24 июня межбанк закрылся на уровне 24,85/24,90 грн за доллар.