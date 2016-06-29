Міжбанк відкрився на рівні 24,82/24,98 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 24,82/24,98 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,3867/0,3880, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,4665/287,5365.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,1066/1,1068.
Як повідомляв УНН, 24 червня міжбанк закрився на рівні 24,85/24,90 грн за долар.