Между Ужгородом и Каменец-Подольским запустят поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Ужгород и Каменец-Подольский соединили железнодорожным сообщением. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
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"С 22 декабря начинает ежедневное курсирование поезд №81/140 Ужгород – Каменец-Подольский", – говорится в сообщении.
Детали
Поезд будет отправляться из Ужгорода в 16:00 и прибывать в Каменец-Подольский в 8:46.
В обратном направлении: из Каменца-Подольского будет отправляться в 20:20, в Ужгород будет прибывать в 11:07.
Билеты уже доступны на сайте Укрзализныци, в приложении и чат-боте.
Напомним
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