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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Между Ужгородом и Каменец-Подольским запустят поезд

Между Ужгородом и Каменец-Подольским запустят поезд

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Ужгород и Каменец-Подольский соединили железнодорожным сообщением. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Цитата

"С 22 декабря начинает ежедневное курсирование поезд №81/140 Ужгород – Каменец-Подольский", – говорится в сообщении.

Детали

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 16:00 и прибывать в Каменец-Подольский в 8:46.

В обратном направлении: из Каменца-Подольского будет отправляться в 20:20, в Ужгород будет прибывать в 11:07.

Билеты уже доступны на сайте Укрзализныци, в приложении и чат-боте.

Напомним

В Украине запустили поезд, который повторяюет маршрут путешествий украинского философа Григория Сковороды – из Харькова в Ужгород.

Украинские Национальные Новости

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