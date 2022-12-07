Между Ужгородом и Каменец-Подольским запустят поезд

Цитата

"С 22 декабря начинает ежедневное курсирование поезд №81/140 Ужгород – Каменец-Подольский", – говорится в сообщении.

Детали

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 16:00 и прибывать в Каменец-Подольский в 8:46.

В обратном направлении: из Каменца-Подольского будет отправляться в 20:20, в Ужгород будет прибывать в 11:07.

Билеты уже доступны на сайте Укрзализныци, в приложении и чат-боте.

Напомним

В Украине запустили поезд, который повторяюет маршрут путешествий украинского философа Григория Сковороды – из Харькова в Ужгород.