Між Ужгородом і Кам'янець-Подільським запустять потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Ужгород та Кам'янець-Подільський з'єднали залізничним сполученням. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.
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"З 22 грудня розпочинає щоденне курсування поїзд №81/140 Ужгород – Кам‘янець-Подільський", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Потяг вирушатиме з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам‘янця-Подільського о 8:46.
У зворотному напрямку: з Кам‘янця-Подільського вирушатиме о 20:20, в Ужгород прибуватиме об 11:07.
Квитки вже доступні на сайті Укрзалізниці, у застосунку та чат-боті.
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