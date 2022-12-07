Між Ужгородом і Кам'янець-Подільським запустять потяг

Цитата

"З 22 грудня розпочинає щоденне курсування поїзд №81/140 Ужгород – Кам‘янець-Подільський", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Потяг вирушатиме з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам‘янця-Подільського о 8:46.

У зворотному напрямку: з Кам‘янця-Подільського вирушатиме о 20:20, в Ужгород прибуватиме об 11:07.

Квитки вже доступні на сайті Укрзалізниці, у застосунку та чат-боті.

Нагадаємо

В Україні запустили потяг, який повторює маршрут мандрів українського філософа Григорія Сковороди – з Харкова до Ужгорода.