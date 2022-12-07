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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27615 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Між Ужгородом і Кам'янець-Подільським запустять потяг

Між Ужгородом і Кам'янець-Подільським запустять потяг

Київ • УНН

 • 842908 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Ужгород та Кам'янець-Подільський з'єднали залізничним сполученням. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

Цитата

"З 22 грудня розпочинає щоденне курсування поїзд №81/140 Ужгород – Кам‘янець-Подільський", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Потяг вирушатиме з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам‘янця-Подільського о 8:46.

У зворотному напрямку: з Кам‘янця-Подільського вирушатиме о 20:20, в Ужгород прибуватиме об 11:07.

Квитки вже доступні на сайті Укрзалізниці, у застосунку та чат-боті.

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