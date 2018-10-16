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8 марта, 10:25 • 123242 просмотра

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7 марта, 19:45 • 162762 просмотра

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Митрополия в Казахстане также разрывает отношения с Константинополем

Митрополия в Казахстане также разрывает отношения с Константинополем

Киев  •  УНН

 • 16655 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Митрополичий округ Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане разделяет убежденность в правильности решения РПЦ, касающегося разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. 

"Мы в митрополичьем округе руководствуемся абсолютно всеми юридическими актами, которые принимают святейший патриарх и Священный синод, всеми распоряжениями, уставом русской церкви. Естественно, мы руководствуемся в нашей жизнедеятельности теми решениями, которые были приняты вчера в Минске на заседании Священного синода нашей церкви, и полностью разделяем убежденность в правильности этих решений. Собственно, наш Священный синод по-другому поступить не мог - как разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом", - рассказал управляющий делами митрополичьего округа РПЦ в Казахстане епископ Каскеленский Геннадий. 

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.

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Ранее, Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.

Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

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