Митрополия в Казахстане также разрывает отношения с Константинополем

"Мы в митрополичьем округе руководствуемся абсолютно всеми юридическими актами, которые принимают святейший патриарх и Священный синод, всеми распоряжениями, уставом русской церкви. Естественно, мы руководствуемся в нашей жизнедеятельности теми решениями, которые были приняты вчера в Минске на заседании Священного синода нашей церкви, и полностью разделяем убежденность в правильности этих решений. Собственно, наш Священный синод по-другому поступить не мог - как разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом", - рассказал управляющий делами митрополичьего округа РПЦ в Казахстане епископ Каскеленский Геннадий.



Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По мнению РПЦ "Константинополь перестал быть центром координации в православии" и самоликвидировался



Ранее, Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.



Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.