Митрополія в Казахстані також розриває відносини з Константинополем

"Ми в митрополичому округу керуємося абсолютно всіма юридичними актами, які приймають святійший патріарх і Священний синод, всіма розпорядженнями, статутом російської церкви. Природно, ми керуємося в нашій життєдіяльності тими рішеннями, які були прийняті вчора в Мінську на засіданні Священного синоду нашої церкви, і повністю поділяємо переконаність в правильності цих рішень. Власне, наш Священний синод по-іншому вчинити не міг - як розірвати євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом", - повідомив керуючий справами митрополичого округу РПЦ в Казахстані єпископ Каскеленський Геннадій.



Нагадаємо, Білоруська ПЦ як частина РПЦ розриває відносини з Константинополем.



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Раніше, Синод РПЦ (Російської православної церкви - ред.) визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем.



Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликано Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.