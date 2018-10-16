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Митрополія в Казахстані також розриває відносини з Константинополем

Митрополія в Казахстані також розриває відносини з Константинополем

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Митрополичий округ Руської православної церкви (РПЦ) в Казахстані розділяє переконаність в правильності рішення РПЦ, що стосується розриву відносин з Константинопольським патріархатом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми в митрополичому округу керуємося абсолютно всіма юридичними актами, які приймають святійший патріарх і Священний синод, всіма розпорядженнями, статутом російської церкви. Природно, ми керуємося в нашій життєдіяльності тими рішеннями, які були прийняті вчора в Мінську на засіданні Священного синоду нашої церкви, і повністю поділяємо переконаність в правильності цих рішень. Власне, наш Священний синод по-іншому вчинити не міг - як розірвати євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом", - повідомив керуючий справами митрополичого округу РПЦ в Казахстані єпископ Каскеленський Геннадій.

Нагадаємо, Білоруська ПЦ як частина РПЦ розриває відносини з Константинополем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На думку РПЦ "Константинополь перестав бути центром координації в православ'ї" і самоліквідувався

Раніше, Синод РПЦ (Російської православної церкви - ред.) визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем.

Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликано Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

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