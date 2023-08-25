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Митрополит Епифаний в Буче освятил иконостас

Митрополит Епифаний в Буче освятил иконостас

Киев • УНН

 • 766101 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Митрополит Епифаний освятил иконостас храма в честь святого апостола Андрея Первозванного в городе Буча Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ, передает УНН.

Цитата

«В 32-ю годовщину со времени восстановления нашей государственной Независимости мы возносим молитвы к Богу. Мы благодарим Его за все благодеяния к нам. Мы молимся за Украину, за наш народ, за власть, чтобы Господь давал ей мудрость завершить эту войну нашей большой украинской победой. Анализируя, изучая и зная свою историю, мы не имеем права на ошибку, мы должны бороться до конца, защищая свою территориальную целостность, свою Богом данную украинскую землю, и помнить о тех, кто отдали свои жизни, чтобы мы могли вместе в дальнейшем строить свое государство и нашу единую поместную автокефальную Украинскую Православную Церковь», – сказал Митрополит Епифаний.

Детали

Со временем этот храм будет полностью достроен, здесь появится мемориал, к которому приезжают, чтобы увидеть собственными глазами зверства, которые совершал здесь российский агрессор.

Иконостас в храме в честь святого апостола Андрея Первозванного был изготовлен мастерами из Ровенской области по заказу мецената Андрея Мацолы.

Над иконостасом работали более года 16 мастеров. Он выполнен в дереве – дуб как символ несокрушимости. Резьба ручной работы в греческом стиле, который лучше всего подчеркивает и дополняет византийскую иконопись.

После освящения иконостаса Митрополит Епифаний помолился возле местного мемориала, созданного на месте, где была братская могила, за упокой душ невинно убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи.

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