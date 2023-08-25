Митрополит Епіфаній у Бучі освятив іконостас

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«У 32-у річницю з часу відновлення нашої державної Незалежності ми підносимо молитви до Бога. Ми дякуємо Йому за всі благодіяння до нас. Ми молимося за Україну, за наш народ, за владу, щоб Господь давав їй мудрість завершити цю війну нашою великою українською перемогою. Аналізуючи, вивчаючи і знаючи свою історію, ми не маємо права на помилку, ми повинні боротися до кінця, захищаючи свою територіальну цілісність, свою Богом дану українську землю, і пам’ятати про тих, хто віддали свої життя, щоб ми могли разом надалі будувати свою державу і нашу єдину помісну автокефальну Українську Православну Церкву», – сказав Митрополит Епіфаній.

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З часом цей храм буде повністю добудований, тут постане меморіал, до якого приїжджають, щоб побачити на власні очі звірства, які чинив тут російський агресор.

Іконостас в храмі на честь святого апостола Андрія Першозваного був виготовлений майстрами з Рівненщини на замовлення мецената Андрія Мацоли.

Над іконостасом працювали понад рік 16 майстрів. Він виконаний в дереві – дуб як символ незламності. Різьба ручної роботи в грецькому стилі, який найкраще підкреслює та доповнює візантійський іконопис.

Після освячення іконостасу Митрополит Епіфаній помолився біля місцевого меморіалу, створеного на місці, де була братська могила, за спокій душ невинно убитих російськими окупантами мирних мешканців Бучі.

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