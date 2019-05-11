Митрополит Епифаний рассказал о чем говорил с Зеленским

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 50214 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 75925 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 92198 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100754 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124320 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111977 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138025 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144695 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130216 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Митрополит Епифаний рассказал о чем говорил с Зеленским

Митрополит Епифаний рассказал о чем говорил с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 11460 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний говорил о том, как церковь и государство будут строить будущее. Об этом сообщил сам митрополит, пишет УНН.

"С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским мы имели первую встречу. На ней говорили о том, как государство и церковь будут совместно развивать свое будущее", - написал Епифаний в Facebook.

Он отметил, что Владимир Зеленский произвел на него положительное впечатление.

"Верю, что наша первая встреча станет основой для дальнейшего сотрудничества между церковью и государством. Ведь церковь действительно является духовным фундаментом нашего Украинского государства, особенно в это трудное для Украины время - время войны. Также мы обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью", - написал митрополит.

Напомним, в Киеве в конце апреля состоялась встреча Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания и новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

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