Митрополит Епифаний рассказал о чем говорил с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний говорил о том, как церковь и государство будут строить будущее. Об этом сообщил сам митрополит, пишет УНН.
"С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским мы имели первую встречу. На ней говорили о том, как государство и церковь будут совместно развивать свое будущее", - написал Епифаний в Facebook.
Он отметил, что Владимир Зеленский произвел на него положительное впечатление.
"Верю, что наша первая встреча станет основой для дальнейшего сотрудничества между церковью и государством. Ведь церковь действительно является духовным фундаментом нашего Украинского государства, особенно в это трудное для Украины время - время войны. Также мы обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью", - написал митрополит.
Напомним, в Киеве в конце апреля состоялась встреча Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания и новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.