Митрополит Епіфаній розповів про що говорив з Зеленським

"З новообраним президентом Володимиром Зеленським ми мали першу зустріч. На ній говорили про те, як держава і церква будуть спільно розбудовувати своє майбутнє", - написав Епіфаній у Facebook.

Він зазначив, що Володимир Зеленський справив на нього позитивне враження.

"Вірю, що наша перша зустріч стане основою для подальшої співпраці між церквою і державою. Адже церква є справді духовним фундаментом нашої Української держави, особливо в цей важкий для України час – час війни. Також ми обговорили теми боротьби з корупцією і бідністю", - написав митрополит.

Нагадаємо, у Києві наприкінці квітня відбулась зустріч Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та новообранного Президента України Володимира Зеленського.