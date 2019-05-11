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Митрополит Епіфаній розповів про що говорив з Зеленським

Митрополит Епіфаній розповів про що говорив з Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. З новообраним президентом Володимиром Зеленським Митрополит Київський і всієї України Епіфаній говорив про те, як церква та держава розбудовуватимуть майбутнє. Про це повідомив сам митрополит, пише УНН.

"З новообраним президентом Володимиром Зеленським ми мали першу зустріч. На ній говорили про те, як держава і церква будуть спільно розбудовувати своє майбутнє", - написав Епіфаній у Facebook.

Він зазначив, що Володимир Зеленський справив на нього позитивне враження.

"Вірю, що наша перша зустріч стане основою для подальшої співпраці між церквою і державою. Адже церква є справді духовним фундаментом нашої Української держави, особливо в цей важкий для України час – час війни. Також ми обговорили теми боротьби з корупцією і бідністю", - написав митрополит.

Нагадаємо, у Києві наприкінці квітня відбулась зустріч Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та новообранного Президента України Володимира Зеленського.

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