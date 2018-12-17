Митрополит Драбинко о "запрете" служить: меня это уже не касается

"То, что произошло сегодня по отношению ко мне и владыке Симеона, это есть каким-то шагом, который, видимо, к нам не относится. Если бы это было до того, можно было бы говорить о каких-то последствиях. Мы с владыкой Симеоном являемся членами Православной церкви Украины, которая появилась сегодня в результате действий поместного собора, и которая признана как полноценная автокефальная церковь.

То есть, события, которые происходят, их следовало ожидать, и они по другому не могли состояться. Украинская православная церковь как составляющая РПЦ, а вернее епархии Русской православной церкви в Украине, которые собраны и наименованы Украинской православной церковью и имеют свой орган управления - Священный синод - могут и должны так поступить как они поступили. Однако, к нам никакого канонического отношения эти запреты не имеют", - рассказал владыка.

По словам митрополита, состоялся Объединительный поместный собор Православной церкви Украины.

"Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь в том виде, в котором они были и какими их когда-то называли раскольниками, прекратили свое существование. Они распустились. Зато появилась Православная церковь Украины автокефальная с полными правами и полномочиями поместной церкви", - напомнил митрополит.

По его словам, "вчера предстоятель Церкви уже за богослужением среди других предстоятелей поместных церквей, мы называем этот ряд диптихом, поминал Вселенский патриарх Варфоломей".

"То есть, Украинская православная церковь и то, что произошло на Соборе 15 декабря имеет легитимность в глазах Вселенской патриархии, и надеюсь в ближайшее время после написания верительных грамот со всей полнотой Православной Церкви", - добавил митрополит.

Ранее в УПЦ МП сообщили, что за участие в Объединительном соборе 15 декабря двое митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) были уволены из епархии.

Речь шла о митрополите Симеоне и митрополите Александре.

При этом в УПЦ МП добавили, что участие этих митрополитов в Соборе 15 декабря стало "уклонением в раскол". На места уволенных уже назначили других священнослужителей.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.