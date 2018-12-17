Митрополит Драбинко про "заборону" служити: мене це вже не стосується

“Те, що відбулося сьогодні по відношенню до мене і владики Симеона, це є якимсь кроком, який, мабуть, до нас не відноситься. Якби це було до того, можна було би говорити про якісь наслідки. Ми з владикою Симеоном являємося членами Православної церкви України, яка постала на сьогодні в результаті діянь помісного собору, і яка визнана як повноцінна автокефальна церква.

Тобто, події, які відбуваються, їх варто було очікувати, і вони по іншому не могли відбутися. Українська православна церква як складова РПЦ, а вірніше єпархії Російської православної церкви в Україні, котрі зібрані і найменовані Українською православною церквою і мають свій орган управління — Священний синод — можуть і мали так вчинити як вони вчинили. Однак, до нас ніякого канонічного відношення ці заборони не мають”, — розповів владика.

За словами митрополита, відбувся Об’єднавчий помісний собор Православної церкви України.

“Київський патріархат й Українська автокефальна православна церква в тому вигляді, в якому вони були і якими їх колись називали розкольниками, припинили своє існування. Вони розпустилися. Натомість постала Православна церква України автокефальна з повними правами і повноваженнями помісної церкви”, — нагадав митрополит.

За його словами, “вчора предстоятель Церкви вже за богослужінням серед інших предстоятелів помісних церков, ми його називаємо цей ряд диптихом, поминав Вселенський патріарх Варфоломій”.

“Тобто, Українська православна церква і те, що відбулося на Соборі 15 грудня має легітимність в очах Вселенської патріархії, і надіюся найближчим часом після написання вірчих грамот зі всією повнотою православної церкви”, — додав митрополит.

Раніше в УПЦ МП повідомили, що за участь в Об'єднавчому соборі 15 грудня двоє митрополитів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) були звільнені з єпархії.

Йшлося про митрополита Симеона та митрополита Олександра.

При цьому в УПЦ МП додали, що участь цих митрополитів у Соборі 15 грудня стало "ухиленням у розкол". На місця звільнених уже призначили інших священнослужителів.

Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.

Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.