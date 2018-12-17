УПЦ МП заборонила служити двом митрополитам і чотирьом клірикам через Собор
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За участь в Об'єднавчому соборі 15 грудня двоє митрополитів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) були звільнені з єпархії. Про це йдеться у тексті звернення до архіпастирів, пастирів, чернецтва та вірян за підсумками позачергового засідання синоду УПЦ МП, передає УНН.
"...Священний синод (УПЦ МП - ред.) вимушений був звільнити від управління єпархією та накласти заборону в священнослужінні на Преосвященного митрополита Вінницького і Барського Симеона, а також заборонити в священнослужінні Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра", - йдеться у повідомленні.
При цьому в УПЦ МП додали, що участь цих митрополитів у Соборі 15 грудня стало "ухиленням у розкол". На місця звільнених уже призначили інших священнослужителів.
Крім того, УПЦ МП ухвалив рішення заборонити священнослужіння своїм чотирьом клірикам: архімандриту Дорофею (Маркевичу), протоієрею Петру Зуєву, протоієрею Богдану Гулямову та протодиякону Ростиславу Воробію "без права причастя Святих Христових Таїн" за участь у Соборі.
Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.