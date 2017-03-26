Таможенники изъяли 42 кг табака для кальянов в «Борисполе»
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Табак для кальяна торговой марки "Serbetli" с различными вкусовыми добавками общим весом 42 кг пытались незаконно ввезти на территорию Украины двое граждан Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.
До вынесения судом решения по делам по протоколам о нарушении таможенных правил 84 пачки табака для кальяна по 500 г в каждой торговой марки "Serbetli" с различными вкусовыми добавками изъяты.
Напомним, как сообщал УНН, более 350 пачек сигарет пытались перевезти через КПВВ "Марьинка".