Митники вилучили 42 кг тютюну для кальянів у "Борисполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Тютюн для кальяну торгової марки “Serbetli” з різними смаковими добавками загальною вагою 42 кг намагалися незаконно ввезти на територію України двоє громадян Азербайджану. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
Зазначається, що двоє громадян прилетіли одним авіарейсом до України з Туреччини і для проходження митного контролю скористалися спрощеною системою — “зелений коридор”.
“На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації громадяни не оформлювали та не подавали, з приводу декларування переміщуваних ним товарів (предметів) до інспекторів митниці не зверталися”, — йдеться у повідомленні.
Водночас, пачки тютюну було виявлено під час проведення митного контролю в багажному відділенні трансферного багажу.
До винесення судом рішення у справах за протоколами про порушення митних правил 84 пачок тютюну для кальяну по 500 г в кожній торгової марки “Serbetli” з різними смаковими добавками вилучено.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 350 пачок сигарет намагались перевезти через КПВВ “Мар’їнка”.