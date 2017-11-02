Таможенники в Закарпатской области изъяли у иностранца авто с перебитыми номерами

“На основании результатов анализа и оценки рисков, работники таможни вывели транспортное средство из общего потока для проведения углубленного таможенного досмотра. Таможенники установили, что на автомобиле „Kia“ номерное обозначение кузова не соответствует номеру указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Из-за нарушения таможенных правил транспортное средство марки „Kia“ модель „Ceed“ 2017 выпуска стоимостью более 356 тысяч гривен изъято”, — рассказала УНН А. Дацюк.

Рыночная же стоимость изъятого автомобиля превышает полмиллиона гривен.

Гражданин Словакии, который управлял автомобилем по доверенности на право управления, отметил, что он только водитель и не знал о перебитом номере.

Как сообщал УНН, Одессе перекрыли канал поставки нелегального оружия.