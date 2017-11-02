Митники на Закарпатті вилучили в іноземця авто з перебитими номерами

“На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, працівники митниці вивели транспортний засіб з загального потоку для проведення поглибленого митного огляду. Митники встановили, що на автомобілі „Kia“ номерне позначення кузова не відповідає номеру зазначеному в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Через порушення митних правил транспортний засіб марки „Kia“ модель „Ceed“ 2017 року випуску вартістю понад 356 тисяч гривень вилучено”, — розповіла УНН А. Дацюк.

Ринкова ж вартість вилученого автомобіля перевищує півмільйона гривень.

Громадянин Словаччини, який кермував автівкою за довіреністю на право керування, зауважив, що він лише водій і не знав про перебитий номер.

Як повідомляв УНН, Одесі перекрили канал постачання нелегальної зброї.